H-E-B
H-E-B Salaris

El salari de H-E-B oscil·la entre $36,400 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $235,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de H-E-B. Darrera actualització: 10/20/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Servei al Client
Median $36.4K
Dissenyador de Producte
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Gestor de Producte
Median $140K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $235K
Investigador UX
Median $99K
Analista de Negoci
Median $80.3K
Analista de Dades
$128K
Científic de Dades
Median $163K
Dissenyador Gràfic
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Reclutador
$121K
Vendes
$63.9K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a H-E-B és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $235,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a H-E-B és $124,773.

Altres recursos