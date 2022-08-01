Directori d'empreses
GYANT
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

GYANT Salaris

El salari de GYANT oscil·la entre $114,055 en compensació total anual per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda baixa fins a $124,375 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de GYANT. Darrera actualització: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
$124K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$114K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a GYANT és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $124,375. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a GYANT és $119,215.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a GYANT

Empreses relacionades

  • Facebook
  • Flipkart
  • Intuit
  • PayPal
  • Tesla
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gyant/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.