La compensació de Enginyer de Programari in United States a Gusto oscil·la entre $179K per year per a L1 i $652K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $303K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Gusto. Última actualització: 12/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$179K
$132K
$23.1K
$23.2K
L2
$188K
$145K
$38.5K
$4.6K
L3
$247K
$182K
$55.8K
$8.9K
L4
$323K
$233K
$86.3K
$3.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
20%
ANY 1
20%
ANY 2
20%
ANY 3
20%
ANY 4
20%
ANY 5
A Gusto, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:
20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)
20% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.67% mensual)
20% s'adquireix en el 4th-ANY (1.67% mensual)
20% s'adquireix en el 5th-ANY (1.67% mensual)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Gusto, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
