Directori d'empreses
Gusto
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Atenció al Client

  • Tots els Salaris de Atenció al Client

Gusto Atenció al Client Salaris

La compensació total mitjana de Atenció al Client in United States a Gusto oscil·la entre $71.4K i $101K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Gusto. Última actualització: 12/1/2025

Compensació Total Mitjana

$80.8K - $92K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$71.4K$80.8K$92K$101K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Atenció al Client contribucions a Gusto per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
Options

A Gusto, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.67% mensual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (1.67% mensual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (1.67% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Gusto, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Atenció al Client verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Atenció al Client a Gusto in United States és una compensació total anual de $101,480. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Gusto per al rol de Atenció al Client in United States és $71,380.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Gusto

Empreses relacionades

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.