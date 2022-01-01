Directori d'empreses
Guidewire Software
Guidewire Software Salaris

El salari de Guidewire Software oscil·la entre $16,768 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $371,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Guidewire Software. Darrera actualització: 10/18/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Científic de Dades
Median $256K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arquitecte de Solucions
Median $230K

Data Architect

Reclutador
Median $122K
Vendes
Median $313K
Gestor de Programes Tècnics
Median $204K
Comptable
$263K
Analista de Dades
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Màrqueting
$231K
Operacions de Personal
$277K
Dissenyador de Producte
$193K
Gestor de Producte
$137K
Gestor de Programes
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

24%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Guidewire Software, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 24% s'adquireix en el 4th-ANY (6.00% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Guidewire Software és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $371,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Guidewire Software és $218,891.

