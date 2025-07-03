Directori d'empreses
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies Salaris

El salari de GSPANN Technologies oscil·la entre $139,300 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $161,700 per a un Gestor de Programes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de GSPANN Technologies. Darrera actualització: 11/23/2025

Gestor de Programes
$162K
Enginyer de Programari
$139K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a GSPANN Technologies és Gestor de Programes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $161,700. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a GSPANN Technologies és $150,500.

Altres recursos

