Directori d'Empreses
GSK
GSK Salaris

El rang de salaris de GSK varia de $6,733 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $392,700 per a Gerent de Projecte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de GSK. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $177K
Científic de Dades
Median $86.1K
Assistent Administratiu
$71.7K

Enginyer Biomèdic
$169K
Gerent d'Operacions de Negocis
$28.8K
Analista de Negocis
$28.2K
Enginyer de Controls
$91.3K
Servei al Client
$36.1K
Gerent de Ciència de Dades
$60.3K
Analista Financer
$65.3K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$59.7K
Consultor de Gestió
$114K
Màrqueting
$248K
Operacions de Màrqueting
$75.9K
Dissenyador de Producte
$55.4K
Gestor de Producte
$60.5K
Gerent de Programa
$129K
Gerent de Projecte
$393K
Reclutador
$80.6K
Assumptes Reguladors
$97.8K
Vendes
$6.7K
Analista de Ciberseguretat
$105K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$86.1K
Arquitecte de Solucions
$161K
