La compensació de Enginyer de Programari in United States a Grid Dynamics oscil·la entre $125K per year per a T2 i $159K per year per a T4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $145K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grid Dynamics. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$125K
$125K
$0
$0
T3
$155K
$154K
$455
$0
T4
$159K
$154K
$526
$3.9K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Grid Dynamics, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
