Grid Dynamics
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Ukraine

Grid Dynamics Enginyer de Programari Salaris a Ukraine

La compensació de Enginyer de Programari in Ukraine a Grid Dynamics oscil·la entre UAH 1.91M per year per a T2 i UAH 3.07M per year per a T4. El paquet de compensació year mitjà in Ukraine totalitza UAH 2.56M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grid Dynamics. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Nivell d'Entrada)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
UAH 6.58M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Grid Dynamics, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer DevOps

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Grid Dynamics in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 3,493,670. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Enginyer de Programari role in Ukraine is UAH 2,564,765.

Altres recursos