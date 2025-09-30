Directori d'empreses
Grid Dynamics
Grid Dynamics Enginyer de Programari Salaris a Moldova

La compensació de Enginyer de Programari in Moldova a Grid Dynamics oscil·la entre MDL 617K per year per a T2 i MDL 905K per year per a T3. El paquet de compensació year mitjà in Moldova totalitza MDL 705K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grid Dynamics. Última actualització: 9/30/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Nivell d'Entrada)
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
Software Engineer
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
Senior Software Engineer
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
Staff Software Engineer
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Grid Dynamics, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer DevOps

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Grid Dynamics in Moldova és una compensació total anual de MDL 1,088,325. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Grid Dynamics per al rol de Enginyer de Programari in Moldova és MDL 718,673.

