La compensació de Enginyer de Programari in Krakow Metropolitan Area a Grid Dynamics oscil·la entre PLN 78.8K per year per a T1 i PLN 281K per year per a T4. El paquet de compensació year mitjà in Krakow Metropolitan Area totalitza PLN 227K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grid Dynamics. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Grid Dynamics, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
