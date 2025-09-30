Directori d'empreses
Grid Dynamics
La compensació de Enginyer de Programari in India a Grid Dynamics oscil·la entre ₹1.15M per year per a T1 i ₹2.87M per year per a T3. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.21M.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Nivell d'Entrada)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Grid Dynamics, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer DevOps

PMF

El paquete salarial más alto reportado para un Enginyer de Programari en Grid Dynamics in India está en una compensación total anual de ₹3,085,702. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grid Dynamics para el puesto de Enginyer de Programari in India es ₹2,210,934.

