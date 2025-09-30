La compensació de Enginyer de Programari in Armenia a Grid Dynamics oscil·la entre AMD 18.15M per year per a T2 i AMD 25.76M per year per a T4. El paquet de compensació year mitjà in Armenia totalitza AMD 20.77M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grid Dynamics. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Grid Dynamics, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
