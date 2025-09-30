Directori d'empreses
Grid Dynamics
  • Armenia

Grid Dynamics Enginyer de Programari Salaris a Armenia

La compensació de Enginyer de Programari in Armenia a Grid Dynamics oscil·la entre AMD 18.15M per year per a T2 i AMD 25.76M per year per a T4. El paquet de compensació year mitjà in Armenia totalitza AMD 20.77M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grid Dynamics. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Nivell d'Entrada)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Grid Dynamics, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer DevOps

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Grid Dynamics in Armenia sits at a yearly total compensation of AMD 25,755,347. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Enginyer de Programari role in Armenia is AMD 20,773,854.

Altres recursos