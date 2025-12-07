Directori d'empreses
Gremlin
Gremlin Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in United States a Gremlin oscil·la entre $209K i $298K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Gremlin. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$240K - $281K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$209K$240K$281K$298K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Gremlin?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Gremlin in United States és una compensació total anual de $298,350. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Gremlin per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $209,100.

Altres recursos

