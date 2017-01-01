Directori d'Empreses
Greet Technologies
Principals coneixements
    • Sobre

    Greet Technologies offers call center outsourcing and customer support services, emphasizing high-quality service and measurable outcomes in customer support and knowledge process outsourcing.

    http://www.greettech.com
    Lloc web
    2006
    Any de fundació
    960
    Nombre d'empleats
    $100M-$250M
    Ingressos estimats
    Seu central

