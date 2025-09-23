Directori d'empreses
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation Comptable Salaris

La compensació total mitjana de Comptable in United States a Greenway Greenhouse Cannabis Corporation oscil·la entre $105K i $146K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Greenway Greenhouse Cannabis Corporation. Última actualització: 9/23/2025

Compensació Total Mitjana

$113K - $133K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$105K$113K$133K$146K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Greenway Greenhouse Cannabis Corporation?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Comptable a Greenway Greenhouse Cannabis Corporation in United States és una compensació total anual de $146,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Greenway Greenhouse Cannabis Corporation per al rol de Comptable in United States és $105,000.

Altres recursos