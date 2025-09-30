Directori d'empreses
Grant Thornton
Grant Thornton Comptable Salaris a Greater Los Angeles Area

El paquet de compensació mitjà de Comptable in Greater Los Angeles Area a Grant Thornton totalitza $86.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grant Thornton. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Total per any
$86.5K
Nivell
Senior Associate
Base
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Grant Thornton?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Contribuir

Títols inclosos

Tax Accountant

Auditor

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Comptable a Grant Thornton in Greater Los Angeles Area és una compensació total anual de $97,270. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Grant Thornton per al rol de Comptable in Greater Los Angeles Area és $86,500.

Altres recursos