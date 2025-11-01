Directori d'empreses
Grainger
Grainger Científic de Dades Salaris

La compensació de Científic de Dades in United States a Grainger oscil·la entre $153K per year per a Senior Data Scientist i $195K per year per a Lead Data Scientist. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $150K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grainger. Última actualització: 11/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Veure 2 Més Nivells
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Contribuir
Quins són els nivells professionals a Grainger?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Grainger in United States és una compensació total anual de $194,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Grainger per al rol de Científic de Dades in United States és $156,000.

Altres recursos