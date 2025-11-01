Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Redactor Tècnic in United States a Grafana oscil·la entre $102K i $143K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grafana. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

$110K - $128K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$102K$110K$128K$143K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Grafana, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Redactor Tècnic a Grafana in United States és una compensació total anual de $142,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Grafana per al rol de Redactor Tècnic in United States és $102,000.

Altres recursos