Grafana
Grafana Arquitecte de Solucions Salaris

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in United States a Grafana totalitza $285K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grafana.

Paquet Mitjà
company icon
Grafana
Solutions Engineer
Dallas, TX
Total per any
$285K
Nivell
L5
Base
$201K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$83.8K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
9 Anys
Quins són els nivells professionals a Grafana?
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Grafana, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Grafana in United States és una compensació total anual de $286,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Grafana per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $283,999.

