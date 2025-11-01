La compensació de Enginyer de Programari in United States a Grafana oscil·la entre $151K per year per a Software Engineer 2 i $187K per year per a Senior Software Engineer 1. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $188K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Grafana. Última actualització: 11/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Grafana, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
