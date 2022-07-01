Directori d'empreses
Gradient AI
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Gradient AI Salaris

El salari de Gradient AI oscil·la entre $122,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $185,000 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Gradient AI. Darrera actualització: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Científic de Dades
Median $185K
Enginyer de Programari
Median $122K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Gradient AI és Científic de Dades amb una compensació total anual de $185,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Gradient AI és $182,580.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Gradient AI

Empreses relacionades

  • Stripe
  • Google
  • Snap
  • Amazon
  • Lyft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos