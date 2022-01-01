Directori d'empreses
Grabango
Grabango Salaris

El salari de Grabango oscil·la entre $65,325 en compensació total anual per a un Information Technologist (IT) a la banda baixa fins a $210,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Grabango. Darrera actualització: 10/18/2025

Enginyer de Programari
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
Investigador UX
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Grabango és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $210,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Grabango és $140,700.

