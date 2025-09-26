Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in Singapore a GovTech totalitza SGD 132K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de GovTech. Última actualització: 9/26/2025

Paquet Mitjà
Total per any
SGD 132K
Nivell
L2
Base
SGD 132K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a GovTech?

SGD 211K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a GovTech in Singapore és una compensació total anual de SGD 147,301. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a GovTech per al rol de Científic de Dades in Singapore és SGD 123,336.

