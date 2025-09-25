Directori d'empreses
Government of Canada
La compensació total mitjana de Capitalista de Risc in Canada a Government of Canada oscil·la entre CA$83.8K i CA$117K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Government of Canada. Última actualització: 9/25/2025

CA$90.7K - CA$105K
Canada
CA$83.8KCA$90.7KCA$105KCA$117K
Analista

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Capitalista de Risc a Government of Canada in Canada és una compensació total anual de CA$117,332. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Government of Canada per al rol de Capitalista de Risc in Canada és CA$83,808.

