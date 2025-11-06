Directori d'empreses
Government of Canada
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

  • Greater Ottawa Area

Government of Canada Arquitecte de Solucions Salaris a Greater Ottawa Area

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in Greater Ottawa Area a Government of Canada totalitza CA$111K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Government of Canada. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Total per any
CA$111K
Nivell
Entry
Base
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
7 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Government of Canada?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Contribuir

Títols inclosos

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Seguretat al Núvol

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Government of Canada in Greater Ottawa Area és una compensació total anual de CA$118,490. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Government of Canada per al rol de Arquitecte de Solucions in Greater Ottawa Area és CA$111,120.

Altres recursos