El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in Canada a Government of Canada totalitza CA$122K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Government of Canada. Última actualització: 9/25/2025

Paquet Mitjà
company icon
Government of Canada
Senior Data Scientist
Ottawa, ON, Canada
Total per any
CA$122K
Nivell
EC6
Base
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Government of Canada?

CA$226K

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
PMF

The highest paying salary package reported for a Científic de Dades at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$126,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the Científic de Dades role in Canada is CA$107,597.

