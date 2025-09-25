Directori d'empreses
Government of Canada
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Comptable

  • Tots els Salaris de Comptable

Government of Canada Comptable Salaris

El paquet de compensació mitjà de Comptable in Canada a Government of Canada totalitza CA$111K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Government of Canada. Última actualització: 9/25/2025

Paquet Mitjà
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Total per any
CA$111K
Nivell
3
Base
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Government of Canada?

CA$226K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Comptable verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Comptable na Government of Canada in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$135,354. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Government of Canada para a função de Comptable in Canada é CA$111,384.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Government of Canada

Empreses relacionades

  • Microsoft
  • Stripe
  • Facebook
  • Google
  • Tesla
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos