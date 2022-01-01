Directori d'empreses
GoPro
GoPro Salaris

El salari de GoPro oscil·la entre $72,563 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $291,450 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de GoPro. Darrera actualització: 11/22/2025

Enginyer de Programari
Median $72.6K
Desenvolupament de Negoci
$291K
Científic de Dades
$139K

Enginyer de Maquinari
$97.8K
Enginyer Mecànic
$187K
Dissenyador de Producte
$189K
Gestor de Producte
$114K
Gestor de Projectes
$111K
Gestor de Programes Tècnics
$230K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A GoPro, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a GoPro és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $291,450. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a GoPro és $139,300.

Altres recursos

