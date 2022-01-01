GoPro Salaris

El salari de GoPro oscil·la entre $72,563 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $291,450 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de GoPro. Darrera actualització: 11/22/2025
A GoPro, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
