Goodnotes Enginyer de Programari Salaris a Greater London Area

La compensació de Enginyer de Programari in Greater London Area a Goodnotes oscil·la entre £50.7K per year per a L2 i £74.1K per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in Greater London Area totalitza £91K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Goodnotes. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Nivell d'Entrada)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Goodnotes?

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Goodnotes in Greater London Area és una compensació total anual de £164,567. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Goodnotes per al rol de Enginyer de Programari in Greater London Area és £89,611.

