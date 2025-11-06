La compensació de Enginyer de Programari in Greater London Area a Goodnotes oscil·la entre £50.7K per year per a L2 i £74.1K per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in Greater London Area totalitza £91K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Goodnotes. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol