Goibibo Salaris

El salari de Goibibo oscil·la entre $11,854 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $65,444 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Goibibo. Darrera actualització: 10/16/2025

Enginyer de Programari
Median $15.6K

Enginyer de Software Backend

Dissenyador de Producte
$11.9K
Gestor de Producte
$60.9K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$65.4K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Goibibo és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $65,444. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Goibibo és $38,255.

