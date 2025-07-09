Directori d'Empreses
Godrej Salaris

El rang de salaris de Godrej varia de $5,923 en compensació total anual per a Analista de Dades a l'extrem inferior a $75,375 per a Desenvolupament de Negocis a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Godrej. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Desenvolupament de Negocis
$75.4K
Analista de Dades
$5.9K
Recursos Humans
$12.5K

PMF

El rol més ben pagat informat a Godrej és Desenvolupament de Negocis at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $75,375. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Godrej és de $12,532.

