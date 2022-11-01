Directori d'empreses
GoBolt
GoBolt Salaris

El salari de GoBolt oscil·la entre $29,804 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $132,184 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de GoBolt. Darrera actualització: 9/6/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $88.3K
Servei al Client
$29.8K
Analista de Dades
$90.5K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$132K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a GoBolt és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $132,184. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a GoBolt és $89,390.

