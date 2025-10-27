Directori d'empreses
GOAT
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Jurídic

  • Tots els Salaris de Jurídic

GOAT Jurídic Salaris

La compensació total mitjana de Jurídic in United States a GOAT oscil·la entre $203K i $295K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de GOAT. Última actualització: 10/27/2025

Compensació Total Mitjana

$233K - $265K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$203K$233K$265K$295K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Jurídic contribucions a GOAT per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A GOAT, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Jurídic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Jurídic a GOAT in United States és una compensació total anual de $295,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a GOAT per al rol de Jurídic in United States és $202,500.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a GOAT

Empreses relacionades

  • Truepill
  • Impossible Foods
  • Drizly
  • Total Wine & More
  • Daily Harvest
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos