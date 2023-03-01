Directori d'empreses
Globus Medical
Globus Medical Salaris

El salari de Globus Medical oscil·la entre $68,340 en compensació total anual per a un Enginyer Biomèdic a la banda baixa fins a $203,010 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Globus Medical. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $110K
Enginyer Biomèdic
$68.3K
Enginyer Mecànic
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor de Producte
$179K
Gestor de Projectes
$166K
Gestor de Programes Tècnics
$203K
PMF

The highest paying role reported at Globus Medical is Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Globus Medical is $144,851.

