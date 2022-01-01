Directori d'empreses
GlobalLogic Salaris

El salari de GlobalLogic oscil·la entre $1,516 en compensació total anual per a un Capitalista de Risc a la banda baixa fins a $240,000 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de GlobalLogic. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Arquitecte de Solucions
Median $240K

Arquitecte de Dades

Gestor de Producte
Median $132K

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $177K
Comptable
$166K
Analista de Negoci
$22.3K
Servei al Client
$36.7K
Operacions de Servei al Client
$74.5K
Analista de Dades
$22.5K
Científic de Dades
$111K
Analista Financer
$167K
Enginyer de Maquinari
$27.9K
Consultor de Gestió
$30K
Dissenyador de Producte
$69.5K
Gestor de Projectes
$194K
Reclutador
$98K
Vendes
$214K
Analista de Ciberseguretat
$74.5K
Gestor de Programes Tècnics
$124K
Investigador UX
$95.5K
Capitalista de Risc
$1.5K
