Glean Salaris

El salari de Glean oscil·la entre $62,409 en compensació total anual per a un Arquitecte de Solucions a la banda baixa fins a $1,054,700 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Glean. Darrera actualització: 8/27/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $110K

Enginyer de Software Backend

Gestor de Producte
Median $340K
Científic de Dades
$261K

Reclutador
$86.1K
Vendes
$289K
Enginyer de Vendes
$230K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$1.05M
Arquitecte de Solucions
$62.4K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Glean, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Glean és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $1,054,700. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Glean és $245,692.

