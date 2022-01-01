Glassdoor Salaris

Directori d'empreses
El salari de Glassdoor oscil·la entre $11,551 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $342,705 per a un Operacions de Màrqueting a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Glassdoor. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $192K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Manager $333K
Senior Manager $311K

Científic de Dades
Median $190K
Dissenyador de Producte
Median $153K
Investigador UX
Median $254K
Gestor d'Operacions de Negoci
$205K
Èxit del Client
$122K
Analista de Dades
$129K
Gestor de Ciència de Dades
$250K
Operacions de Màrqueting
$343K
Gestor de Programes
$279K
Gestor de Projectes
$110K
Vendes
$11.6K
Gestor de Programes Tècnics
$139K
Altres recursos