Giant Magellan Telescope
Giant Magellan Telescope Enginyer de Maquinari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Maquinari in United States a Giant Magellan Telescope oscil·la entre $143K i $195K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Giant Magellan Telescope. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$153K - $185K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$143K$153K$185K$195K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Giant Magellan Telescope?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Maquinari a Giant Magellan Telescope in United States és una compensació total anual de $194,880. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Giant Magellan Telescope per al rol de Enginyer de Maquinari in United States és $142,800.

