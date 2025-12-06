Directori d'empreses
GHGSat
GHGSat Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in United States a GHGSat oscil·la entre $98.4K i $140K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de GHGSat. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$113K - $132K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$98.4K$113K$132K$140K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a GHGSat?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a GHGSat in United States és una compensació total anual de $140,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a GHGSat per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $98,400.

