La compensació de Enginyer de Programari in Italy a GFT Group oscil·la entre €26K per year per a Junior Software Engineer i €29.7K per year per a Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Italy totalitza €27.1K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de GFT Group. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
