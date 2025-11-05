Directori d'empreses
GFT Group
  • Greater Sao Paulo

GFT Group Enginyer de Programari Salaris a Greater Sao Paulo

La compensació de Enginyer de Programari in Greater Sao Paulo a GFT Group oscil·la entre R$103K per year per a Software Engineer i R$170K per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Sao Paulo totalitza R$144K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de GFT Group. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Quins són els nivells professionals a GFT Group?

Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Desenvolupador Salesforce

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a GFT Group in Greater Sao Paulo és una compensació total anual de R$193,423. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a GFT Group per al rol de Enginyer de Programari in Greater Sao Paulo és R$140,273.

Altres recursos