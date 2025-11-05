La compensació de Enginyer de Programari in Greater Sao Paulo a GFT Group oscil·la entre R$103K per year per a Software Engineer i R$170K per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Sao Paulo totalitza R$144K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de GFT Group. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
