Directori d'empreses
Genesys
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

Genesys Arquitecte de Solucions Salaris

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in Canada a Genesys totalitza CA$272K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Genesys. Última actualització: 10/27/2025

Paquet Mitjà
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Total per any
CA$272K
Nivell
-
Base
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
18 Anys
Quins són els nivells professionals a Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Arquitecte de Solucions verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Genesys in Canada és una compensació total anual de CA$204,196. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Genesys per al rol de Arquitecte de Solucions in Canada és CA$204,196.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Genesys

Empreses relacionades

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos