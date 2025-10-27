La compensació de Gestor de Producte in United States a Genesys oscil·la entre $163K per year per a L2 i $292K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $205K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Genesys. Última actualització: 10/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
