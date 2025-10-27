Directori d'empreses
Genesys
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Genesys Gestor de Producte Salaris

La compensació de Gestor de Producte in United States a Genesys oscil·la entre $163K per year per a L2 i $292K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $205K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Genesys. Última actualització: 10/27/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Quins són els nivells professionals a Genesys?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Genesys in United States és una compensació total anual de $291,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Genesys per al rol de Gestor de Producte in United States és $174,000.

