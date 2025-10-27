La compensació de Dissenyador de Producte in Ireland a Genesys oscil·la entre €46.3K per year per a L1 i €56.2K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in Ireland totalitza €47.7K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Genesys. Última actualització: 10/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol