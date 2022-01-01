Directori d'empreses
General Motors
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Lloc web
    1908
    Any de fundació
    155,000
    Núm. d'empleats
    $10B+
    Ingressos estimats
    Seu central

