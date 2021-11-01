Directori d'empreses
Gazprom
Gazprom Salaris

El salari de Gazprom oscil·la entre $13,028 en compensació total anual per a un Èxit del Client a la banda baixa fins a $86,918 per a un Enginyer de Controls a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Gazprom. Darrera actualització: 10/21/2025

Enginyer de Programari
Median $30.4K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer DevOps

Científic de Dades
Median $23.9K
Analista de Dades
Median $37.5K

Dissenyador de Producte
Median $27.8K
Gestor de Producte
Median $37K
Gestor de Projectes
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Analista de Negoci
$49.5K
Enginyer de Controls
$86.9K
Redactor Publicitari
$19.2K
Èxit del Client
$13K
Analista Financer
Median $60K
Enginyer Geològic
$37.1K
Dissenyador Gràfic
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Banquer d'Inversions
$61.2K
Consultor de Gestió
$20.9K
Màrqueting
$50.5K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$60.4K
Arquitecte de Solucions
$63.1K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Gazprom és Enginyer de Controls at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $86,918. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Gazprom és $37,254.

