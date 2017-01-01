Directori d'empreses
Gateway Rehab
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Gateway Rehab que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Gateway Rehab is a reputable addiction recovery network with 20 locations across western Pennsylvania and eastern Ohio, offering both inpatient and outpatient treatment for alcohol and drug issues.

    gatewayrehab.org
    Lloc web
    1972
    Any de fundació
    480
    Núm. d'empleats
    $50M-$100M
    Ingressos estimats
    Seu central

