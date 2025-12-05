Directori d'empreses
Garmin
Garmin Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in Pakistan a Garmin oscil·la entre PKR 849K i PKR 1.16M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Garmin. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$3.3K - $3.9K
Pakistan
Rang Habitual
Rang Possible
$3K$3.3K$3.9K$4.1K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Garmin in Pakistan és una compensació total anual de PKR 1,162,020. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Garmin per al rol de Recursos Humans in Pakistan és PKR 848,780.

