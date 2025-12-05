Directori d'empreses
Garmin
Garmin Atenció al Client Salaris

La compensació total mitjana de Atenció al Client in Taiwan a Garmin oscil·la entre NT$2.28M i NT$3.31M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Garmin. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$85.3K - $97.3K
Taiwan
Rang Habitual
Rang Possible
$74.3K$85.3K$97.3K$108K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Garmin?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Atenció al Client a Garmin in Taiwan és una compensació total anual de NT$3,314,881. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Garmin per al rol de Atenció al Client in Taiwan és NT$2,275,469.

